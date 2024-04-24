Блогер Лена Миро умерла в Америке: звезда соцсетей не вышла из комы после аварии

Как передают Telegram-каналы, Миро находилась в Америке, где попала в ДТП. Лена впала в кому, а позже скончалась. Блогеру было 42 года.

Также сообщается, что близкие провели журналистку в последний путь. Стоит отметить, что пока семья и друзья Лены не подтвердили эту информацию.

Напомним, Лена вызывала бурю эмоций у публики и знаменитостей колкими публикациями. Так, четыре года назад она жестко критиковала Ксению Бородину, которая в то время была замужем за Курбаном Омаровым. Блогер убеждала ведущую, что ей стоит как можно скорее уходить от изменщика. «Тебе, Ксюш, нужны доказательства? Да вот оно, главное - не козел с тобой никогда не свяжется! - злилась шатенка. - Теперь рассказывай дальше, как дрессировщик-бездельник не изменял тебе в туалетах».

Также она проходилась по Евгении Медведевой, которая несколько лет назад выбрала для номера довольно откровенный наряд. «Евгения Медведева, исчерпавшая себя как фигуристка-спортсменка, устроила на корейском ледовом шоу порнографию. Да, так бывает. А что еще делать, если даже помощь Федерации фигурного катания оказалась бесполезной, и ты обгадилась на прошедшем чемпионате, куда тебя протиснули?» - писала Миро.

Один из последних постов Лены был про Юлию Высоцкую. Журналистка восхищалась фигурой актрисы, которая ради этого придерживается строгой диеты и занимается спортом. «49-летняя Юля Высоцкая, недавно показавшая ногу, продолжает радовать публику. Теперь мы можем посмотреть не только на одну ногу, а сразу на две, и не только, - рассуждала она. - Что можно сказать по поводу снимка нового? Не только нога, но и вся Юля Высоцкая молодец. Мало того, что худенькая, так еще и романтичная - машет парусом. Вылитая Ассоль в ожидании Грэя. А чего? Хорошее сравнение. Если кто-то скажет, что в 49 лет романтический настрой не нужен, тот будет неправ. Юлька и стихи читает вечерами. В общем, Юле Высоцкой, конечно, нужно пожелать счастья. Очень хочется, чтобы у нее все сложилось».