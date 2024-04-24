Женщина, пережившая падение с высоты 4,5 километров, рассказала о том, как это случилось

Прыжок с парашютом в Швейцарских Альпах был в списке мечты австралийки. Мечта обернулась кошмаром всего через несколько мгновений после того, как она выпрыгнула из самолета.

С парашютом произошел технический сбой, и Кэри с инструктором упали с высоты 4,5 километра. В травмирующий момент женщина оставалась в сознании и прекрасно помнит ужасный инцидент.

Хотя австралийка выжила, после падения ее парализовало ниже пояса. Врачи не оставляли особой надежды, что она снова сможет ходить. Но, несмотря на прогноз, она начала чувствовать ноги и снова научилась передвигаться самостоятельно.

«Я ни разу не потеряла сознание, поэтому помню приземление, помню момент, когда поняла, что парализована, все», - говорит Кэри. Женщина рассказала, что во время контролируемого свободного падения чувствовала себя так, будто «была именно там, где должна быть» и ощущала умиротворение.

Затем инструктор похлопал Кэри по плечу, предупреждая, что парашют скоро раскроется. Но этого не произошло. Кэри увидела запутанный красный парашют и землю, приближающуюся на большой скорости.

Инструктор раскрыл парашют слишком поздно – одновременно с раскрытием аварийного парашюта. Они сплелись и обвились вокруг шеи инструктора, из-за чего тот потерял сознание.

Кэри и инструктор упали на открытую местность. Женщина приземлилась лицом вниз, а инструктор был привязан к ее телу. Она не могла пошевелиться. «Первое, что я почувствовала, ударившись о землю, - это мучительная боль во всем теле, - рассказала австралийка. - Я никогда не чувствовала ничего подобного».

После падения был вызван спасательный вертолет, который доставил в больницу и женщину, и инструктора, который тоже, к счастью, остался жив. Там ей сразу сделали операцию на спине и тазе с переломом.

Кэри подчеркнула, что воспоминания об ужасном событии помогают сохранить чувство благодарности за жизнь. Во время падения женщина почувствовала, что жить ей осталось последние десять секунд, и это изменило ее отношение ко всему. Кэри также написала книгу о своем опыте под названием «Девушка, упавшая с неба».