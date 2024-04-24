Парная дата 24.04.2024: что нам несут тройные двойки и четверки в розовое полнолуние

Астрологи и нумерологи сходятся во мнении, что этот день будет благоприятен для любого партнерства - в личной и деловой сфере.

В этот день контакты будут очень плодотворны и все переговоры пойдут как по маслу. Велика вероятность выгодных знакомств и восстановления взаимоотношений после разрыва.

Двойки отвечают за командную игру, под их влиянием люди легко объединяются в группы по интересам и различные союзы. В дате 24.04.2024 сразу три двойки, поэтому энергия сотрудничества и взаимодействия утраивается.

Четверки дают стабильность и умение держать все под контролем. Четвёрок тоже три. Для тех, кому не хватает самоорганизации и дисциплины, это идеальное время взять себя в руки. Энергия дня поможет сконцентрироваться на важном и не отвлекаться на второстепенное. Идеальный день для подписания документов и финансовых расчетов.

Девятка - вселенская гармония

24.04.2024 = 2 + 4 + 4 + 2 + 2 + 4 = 18. Сумма цифр числа 18 = 1 + 8 = 9. Общий цифровой код дня будет равняться девяти.

Это число называют наивысшим числом развития человеческой души, духовной зрелостью.

Под влиянием этой энергии обычно тянет на размышления о смыслах и поиски предназначения. Могут приходить удачные творческие идеи.

В целом энергия дня позитивная и плодотворная.

24 апреля пройдет полнолуние. Энергия Луны усилится.

Важно не зацикливаться на негативе, держать под контролем эмоции, не раздражаться. Также энергия Луны усиливает тягу к спиртному и запрещенным веществам. В такие моменты алкоголь может стать очень опасным союзником. Под его влиянием человек готов будет совершить необдуманные поступки.

Если лунные циклы действуют на вас слишком сильно, постарайтесь не выяснять в этот день отношения и не поддаваться соблазнам.

Это полнолуние называется Розовым. Считается, что апрельское «Розовое полнолуние» названо в честь розового цветка, известного как земляной флокс, который обычно цветёт в Северной Америке примерно в это время. Другие североамериканские названия небесного события включают «Луну прорастающей травы», «Яичную Луну» и даже «Рыбную Луну». В других регионах полнолуние апреля называется «Пионовой Луной», «Луной роста» и даже «Урожайной Луной» в южном полушарии.