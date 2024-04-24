Несколько музыкантов «Би-2» подали на гражданство Молдовы

«Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы - гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир - и кого за это преследуют», - написал он в Telegram на молдавском и русском языках.

Бэлуцел напомнил, что власти России преследуют участников «Би-2» за их антивоенную позицию, и что группа входит «в число самых популярных и знаменитых артистов Восточной Европы».

Заявления музыкантов и их близких о получении гражданства будут направлены президенту Молдовы Майе Санду и будут рассматриваться в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова», написал он далее. «В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы», - добавил Бэлуцел.

Кто именно из музыкантов подал прошение о получении гражданства, неизвестно. Однако известно, что у нескольких членов группы есть гражданства других стран: у солиста «Би-2» Шуры (Александра Умана) - гражданство Австралии и Израиля, у Лёвы (Егор Бортник), Бориса Лифшица и Яна Николенко - Израиля, у остальных участников, Андрея Звонкова и Макса Лакмуса, есть только российское гражданство, пишет Spletnik.