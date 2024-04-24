СМОТРИТЕ ⟩ 59-летняя Моника Беллуччи подчеркнула пышный бюст элегантным платьем и восхитила стройной фигурой

На днях знаменитость снялась для страниц известного глянца Elle. Сейчас она продолжает делиться кадрами с фотосессии. В частности, 59-летняя Беллуччи примеряла несколько образов.

Перед объективами фотокамер актриса позировала в элегантном черном обтягивающем платье, которое удачно подчеркивало ее пышный бюст и стройную фигуру.

Также знаменитость показалась в довольно экстравагантном образе с пиджаком и в капроновых колготках с массивным узором. Кроме того, Моника Беллуччи позировала в вечернем длинном платье, которое оголяло ее спину и придавало нежности образу актрисы.

Звезде кино в комментариях под фото написали немало комплиментов. Поклонники оценили природную красоту артистки и отметили, что она очень красива: «Вы являетесь символом естественной красоты»; «Невероятно красивая»; «Вы очень элегантны и красивы».