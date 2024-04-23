Многодетные родители – 30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и футболист Криштиану Роналду – устроили себе и всем своим детям пляжный отдых. Где именно они были, не рассказали, но зато показали много фото и видео с пляжа, пишет ТСН.
ФОТО ⟩ Обнимаются и целуются: возлюбленная Криштиану Роналду показала романтичное видео с ним
В своем Instagram Джорджина поделилась романтичное видео, на котором они с возлюбленным запечатлены выходящими из воды – они держатся за руки, обнимаются и целуются.
«Рай с тобой», - написала девушка под фото. А также она показала серию снимков, на которых запечатлены их дети и то, чем они занимались во время отдыха.