ВИДЕО ⟩ В сети завирусилось старое видео, из-за которого Кейт Миддлтон сравнивают с матерью Антихриста из фильма «Ребёнок Розмари»

По сюжету фильма «Ребёнок Розмари» главная героиня тяжело переживает беременность и подозревает, что её ребёнок - дитя дьявола. Надо сказать, что для самого режиссёра этот фильм стал дурным предзнаменованием - уже на следующий год его беременную супругу Шэрон Тейт зверски убили члены секты под названием «Семья Мэнсона».

Кейт Миддлтон в конце прошлого года перестала появляться на публике: по официальным заявлениям дворца, это было связано с операцией на брюшной полости. Из-за того что принцессу давно не видели, родилось несколько теорий заговора, в том числе некоторые утверждали, что её уже нет в живых. Это вынудило Кейт Миддлтон выпустить ролик, в котором она рассказала о своём диагнозе. Тем не менее даже это не успокоило публику: в сети до сих пор сомневаются в том, что видео подлинное, а не смонтированное с помощью нейросети.