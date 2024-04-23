Банановая кожура принесет неожиданную пользу, если положить ее под глаза

То же самое и с солью - чрезмерное употребление соленой пищи может привести к задержке жидкости в организме, что и вызывает отек тканей. При этом вполне возможно, что особое соединение, содержащееся в банановой кожуре, может помочь справиться с мешками под глазами, сообщает Healthdigest.

Волшебные соединения, содержащиеся в кожуре банана - это дубильные вещества, которые делают кожу более яркой и упругой. «Танины подобны натуральным вяжущим веществам, которые используются в уходе за кожей, чтобы помочь подтянуть и тонизировать кожу», - пояснила дерматолог Аделина Кикам. Согласно исследованию, содержание танинов в кожуре спелого банана составляет 4,69%, но их больше незрелой кожуре - 6,48%.

Помимо борьбы с провисанием и осветлением кожи под глазами, банановая кожура также может помочь уменьшить воспаление. Результаты исследования 2023 года установили, что экстракт банановой кожуры устраняет воспаление тканей, а также предотвращает рост бактерий. Исследователи полагают, что экстракт банановой кожуры может обладать защитными свойствами против угрей, прыщей, белых и черных точек.

При этом, издание отметило, что научных исследований, которые подтвердили бы эффективность банановой кожуры, пока не проводилось.

«Я могу только предполагать, что если у кого-то аллергия на бананы и они наносят его на эту область, то может появиться аллергия, которая затем может привести к гиперпигментации, усугубляя темные круги под глазами», - отметила Кикам.

Еще один возможный недостаток, который следует учитывать, заключается в том, что содержание танинов в банановой кожуре также может сушить кожу.

«Хотя некоторые люди могут не испытывать каких-либо побочных эффектов, вполне возможно, что вы не ощутите никаких и положительных эффектов. Хотя некоторые кремы и лосьоны для ухода за кожей содержат экстракт банана, этот ингредиент был модифицирован для оптимального усвоения», - отметило издание.