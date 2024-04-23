Кожа под глазами является проблемной зоной для 80% женщин, которые в течение жизни сталкиваются с отечностью или мешками под глазами. Старение, сильный плач, недостаток сна или определенные состояния здоровья могут способствовать отечности под глазами, пишет УНИАН.
Банановая кожура принесет неожиданную пользу, если положить ее под глаза
То же самое и с солью - чрезмерное употребление соленой пищи может привести к задержке жидкости в организме, что и вызывает отек тканей. При этом вполне возможно, что особое соединение, содержащееся в банановой кожуре, может помочь справиться с мешками под глазами, сообщает Healthdigest.
Волшебные соединения, содержащиеся в кожуре банана - это дубильные вещества, которые делают кожу более яркой и упругой. «Танины подобны натуральным вяжущим веществам, которые используются в уходе за кожей, чтобы помочь подтянуть и тонизировать кожу», - пояснила дерматолог Аделина Кикам. Согласно исследованию, содержание танинов в кожуре спелого банана составляет 4,69%, но их больше незрелой кожуре - 6,48%.
Помимо борьбы с провисанием и осветлением кожи под глазами, банановая кожура также может помочь уменьшить воспаление. Результаты исследования 2023 года установили, что экстракт банановой кожуры устраняет воспаление тканей, а также предотвращает рост бактерий. Исследователи полагают, что экстракт банановой кожуры может обладать защитными свойствами против угрей, прыщей, белых и черных точек.
При этом, издание отметило, что научных исследований, которые подтвердили бы эффективность банановой кожуры, пока не проводилось.
«Я могу только предполагать, что если у кого-то аллергия на бананы и они наносят его на эту область, то может появиться аллергия, которая затем может привести к гиперпигментации, усугубляя темные круги под глазами», - отметила Кикам.
Еще один возможный недостаток, который следует учитывать, заключается в том, что содержание танинов в банановой кожуре также может сушить кожу.
«Хотя некоторые люди могут не испытывать каких-либо побочных эффектов, вполне возможно, что вы не ощутите никаких и положительных эффектов. Хотя некоторые кремы и лосьоны для ухода за кожей содержат экстракт банана, этот ингредиент был модифицирован для оптимального усвоения», - отметило издание.