Впервые известный финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало выступит со своей новой концертной программой «Перемещение интуриста в 90-е» в Эстонии.
Пацан сказал – пацан сделал! Горячий финский парень Вилле Хаапасало едет в Эстонию с концертом «Перемещение интуриста в 90-е»
Встреча с Вилле - это всегда праздник в море юмора и позитива с возможностью личного общения, автограф и фотосессией с актером.
Ждем Вас:
26.04 - RIGA - CRYSTAL CLUB
28.04 - DAUGAVPILS - Augšdaugavas novada kulturas centrs
29.04 - TALLINN - LINDAKIVI KESKUS
30.04 - NARVA - RUGODIV
P.S! Вилле - единственный европейский артист, который выступает на русском языке.
Это будет невероятное путешествие для тех, кто помнит (жителей 90-х) 90-е. Вилле поделится своими веселыми историями и личным опытом со зрителем.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!