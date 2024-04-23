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Пацан сказал – пацан сделал! Горячий финский парень Вилле Хаапасало едет в Эстонию с концертом «Перемещение интуриста в 90-е»

Limon.ee
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Впервые известный финский актер и телеведущий Вилле Хаапасало выступит со своей новой концертной программой «Перемещение интуриста в 90-е» в Эстонии. 

Вилле Хаапасало выступит со своей новой концертной программой «Перемещение интуриста в 90-е».
Вилле Хаапасало выступит со своей новой концертной программой «Перемещение интуриста в 90-е». Фото: Частный архив.

Встреча с Вилле - это всегда праздник в море юмора и позитива с возможностью личного общения, автограф и фотосессией с актером.

Ждем Вас:

26.04 - RIGA - CRYSTAL CLUB

28.04 - DAUGAVPILS - Augšdaugavas novada kulturas centrs

29.04 - TALLINN - LINDAKIVI KESKUS

30.04 - NARVA - RUGODIV

P.S! Вилле - единственный европейский артист, который выступает на русском языке.

Это будет невероятное путешествие для тех, кто помнит (жителей 90-х) 90-е. Вилле поделится своими веселыми историями и личным опытом со зрителем.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

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