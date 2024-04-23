Пара из Литвы прославилась на весь мир благодаря вечеринке, посвященной раскрытию пола ребенка

Гендер-пати, или мероприятие, во время которого сообщается пол будущего ребенка, в мире давно не новинка. Однако литовцы Инга и Айвар смогли поразить мир своим выбором.

Незадолго до рождения ребенка Инга Стумбриене, популярный в Литве инфлюенсер, опубликовала видео, в котором показала особый способ, как пара раскрыла пол своего будущего ребенка.

Это было захватывающее зрелище. Три самолета летали в воздухе, делая петли, были эффектные декорации, дождь из конфетти и голубой дым, свидетельствующий о том, что на свет появился мальчик. Особое внимание было уделено и нарядам - будущие родители облачились в сверкающее белое. Платье Инги было сшито специально для нее.

Видео также было опубликовано в соцсети TikTok и быстро стало популярным не только в Литве, но и во всем мире. Его уже посмотрели более 74 миллионов раз. О мероприятии писали также зарубежные СМИ.

«Честно говоря, я действительно этого не ожидала, когда планировала красивый и уютный семейный праздник, который тронул столько сердец по всему миру», - прокомментировала Инга, узнав, что это видео стало вирусным.

Пока одни восхищались креативностью пары, другие осуждали их за расточительность и не только. Инфлюенсера обвинили в том, что она выбрала весьма недружественный природе способ отпраздновать это событие.

​Как выяснилось, муж Инги Айвар - влиятельный человек в Литве. Он владелец энергетической компании.

Инга и Айвар - родители трех детей. Самый младший родился в конце марта.