ФОТО ⟩ Бейонсе показала фанатам, как выглядят ее натуральные волосы

Артистка поделилась видеороликом о своем уходе за волосами, чтобы рекламировать продукцию собственной линии Cécred, подчеркивая, что ее волосы никогда не были «более здоровыми» или «сильными».

В феврале, когда была запущена ее линия по уходу за волосами, звезда подверглась ожесточенной критике. Многие утверждали, что у нее нет никакого права запускать такой продукт, потому что она «наиболее известна тем, что носит парики».

Но Бейонсе доказала, что критика во многом необоснованна, когда она представила свой новый клип, где также подробно рассказывается, как она достигает своих невероятных образов без помощи париков и накладных волос.

В ролике ее натуральные кудри моют в раковине салона. Сначала мастер использовала шампунь из новой линейки, который, по ее словам, ей нравится за пену и успокаивающий запах.

Затем, поскольку цвет звезды был «свежим», для легкого кондиционирования они использовали ритуал с ферментированным белком риса и розы.

После этого звезда села в кресло для укладки и попросила своего стилиста нанести немного увлажняющего герметизирующего лосьона Cécred, прежде чем приступить к работе с феном и утюжком.

«Стигма и заблуждение заключается в том, что у людей, которые носят парики, нет длинных и здоровых волос. Это чушь, потому что это никого не касается», — отметила Бейонсе.

Миссис Картер добавила, что любит сушить волосы феном на средней мощности, а также пользоваться расческой с мелкими зубьями «старой школы».