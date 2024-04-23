Голливудская звезда рассказала, как наследник британского престола предлагал ей приобщиться к оргии

44-летняя актриса рассказала, что она наблюдала, как член британской королевской семьи гулял возле нее: «В последнюю минуту мне прислали приглашение на вечеринку технического миллиардер - парень, который меня пригласил, пятнадцатый или двадцатый в очереди на британский престол, сказал моему другу: "Нам нужно больше девушек"».

По словам Ребел, вечеринка была безумной. Мужчины соревновались на лошадях в поле, девушки в костюмах русалок были в бассейне. Помещение было огромным, и поскольку было достаточно долго ехать, людям выделяли комнаты для ночевки.

«Потом вдруг наступило два часа ночи, и вышел парень с большим подносом, наполненным чем-то похожим на тонну конфет. Я говорю: "Оооо, это конфеты?", и парень, держащий поднос, говорит: "Нет, это молли (психотропное вещество)". Это для оргии…оргии обычно начинаются в это время», - говорит звезда.

Она продолжила: «Теперь комментарий о том, что им нужно больше девушек, приобрел гораздо больший смысл. Они не говорили о соотношении мальчиков и девочек, словно это была дискотека. Они говорили об ОРГИИ! Лишним будет говорить, что я убегала оттуда так быстро, как могла».

Мемуары должны выйти в Великобритании 25 апреля и вызвали волну споров в США.

Уилсон ранее подтвердила, что актером, который унижал ее, является 52-летний Саша Барон Коэн, наиболее известный своими комедийными произведениями «Али Джи» и «Борат», с которым она сыграла главную роль в боевике-комедии «Гримсби» 2016 года.

В Instagram она написала: «Меня не заставят умолкнуть дорогие юристы или PR-менеджер».

Публикация появилась только через два дня после того, как звезда Pitch Perfect заявила, что знаменитость, с которой она когда-то работала, угрожала ей из-за публикации мемуаров.

«Он пытается остановить прессу, которая рассказывает о моей книге. Но книга выйдет, и вы все узнаете правду», - говорит актриса.