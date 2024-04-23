Фитнес-тренер назвала главные продукты для похудения

Как эксперт рассказала в интервью УНИАН, каждый сезон есть множество овощей, которые хорошо насыщают организм, поэтому их лучше употреблять чаще.

«Чем больше видов доступных овощей вы будете есть, тем лучше для вашего здоровья. Не забывайте, что потреблять их можно в разной форме, в частности, в супах, в квашеном виде, в запеканках, пареными, морожеными и, конечно же, свежими», - сказала Луценко.

Она добавила, что вводить овощи в рацион стоит постепенно, если раньше вы их не любили. Иначе вашей пищеварительной системе может быть дискомфортно.

Кроме того, продолжила Луценко, рацион питания на похудении должен быть сбалансированным, полноценным и здоровым:

«В частности, всегда половину вашей тарелки должны составлять овощи или фрукты - это обеспечит ваше тело необходимой клетчаткой и витаминами. Четверть этой же тарелки должна быть наполнена источником белка: мясом, рыбой, яйцами, птицей, творогом или бобовыми. Другую четверть в таком случае займут сложные углеводы, содержащиеся в хлебе, каше, картофеле и макаронах. Такой рацион приведет к похудению и не сформирует нездоровых пищевых привычек. Впрочем надо контролировать объем пищи, который потребляете и не переедать», - говорит Анта Луценко.