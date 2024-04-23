Потенциальная модель OnlyFans: Бритни Спирс устроила пляски в микро бикини

Разведенная и одинокая 42-летняя американская певица Бритни Спирс давно завязала с музыкой, однако регулярно продолжает радовать своих 42,3 млн подписчиков в Instagram дикими танцами. Так, в одной из последних публикаций она продемонстрировала весьма откровенные движения в купальнике.

Бывшая поп-икона представила пикантный образ в откровенном бикини разных цветов: черном бюстгальтере и желто-синих плавках с леопардовым принтом. К нему она надела укороченный топ-болеро с тем же принтом и завершила свой наряд парой черных высоких сапог на каблуке.

Певица, смотря в камеру, исполняла знойный танец под латинский хит Despacito.

«Насчет вчерашнего вечера!», - подписала она свой клип, предусмотрительно закрыв комментарии к публикации.

Как известно, Бритни поклялась никогда не возвращаться в музыкальную индустрию, однако ее танцы и позы, а также любовь демонстрировать обнаженную фигуру, по мнению многих пользователей, могли бы принести ей немало денег на веб-сайте OnlyFans, работающем по подписке.

В последние годы на сайт «для взрослых» наблюдался огромный приток знаменитостей, желающих предложить фанатам взглянуть на свои самые непристойные стороны, зарабатывая при этом миллионы долларов.

Белла Торн, которая, как и Бритни, в прошлом была детской звездой, заработала рекордный миллион долларов за первые 24 часа на сайте, в то время как заработок бывшей девушки Бонда Дениз Ричардс, как полагают, достигал двух миллионов в месяц.

Но, по мнению экспертов, у Бритни есть потенциал затмить их всех. Журналисты DailyMail.com поговорили с менеджером OnlyFans Селестой Франклин из агентства OnlyFans № 1 в Майами, которая считает, что доходы Бритни на платформе могут легко превзойти все, что она заработала от музыки и гастролей.

«Согласно всем статистическим данным, которые я изучила, прогнозирую, что ее доходы в первый месяц запуска принесут огромный приток людей. Это, возможно, приведет к тому, что ее доходы будут варьироваться от $13 до $18 миллионов. В последующие месяцы ее доход, скорее всего, выровняется примерно до $6–9 миллионов долларов в месяц из-за снижения вовлеченности, вызванного первоначальным любопытством», - считает Селеста.

Годовой доход Бритни, по оценкам, превышает $100 миллионов, и карьера Бритни в OnlyFans может сделать ее богаче, чем когда-либо делала музыкальная индустрия.

Последний тур Спирс в 2018 году собрал всего $54 миллиона.