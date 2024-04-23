Несмотря на то, что уже вчера шел мелкий снег, сегодня увидеть за окном огромные сугробы не ожидал никто. Уже конец апреля, а зима все никак не хочет нас отпускать. Портал Limon.ee отправился в Ласнамяэ, чтобы выяснить, как жители района справляются с неожиданным возвращением зимы. Смотрите видео!
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Жители Ласнамяэ рассказали, как справляются с неожиданно нагрянувшей зимой: «На улице ужас, но надо к теще...»
Светлана рассказала, что очень сильно удивилась, когда утром выглянула из окна. «Картинка красивая! Но я вспомнила, что сегодня 23 апреля, поэтому это было необычно. Хотя, честно говоря, немножко уже устали от зимы», - признается она. В такую погоду Светлана отправилась с внуком гулять, для этого, конечно, пришлось вновь доставать зимнюю обувь.
«Красота!» - такой была первая реакция Ирины на сегодняшний снегопад. Мы подловили Ирину, когда она выгуливала двух своих шпицев. Хозяйка рассказала, что ее собаки не любят сырость, и если на улице такой мокрый снег, шпицам хочется поскорее вернуться домой. «Они не гуляют, они выводятся», - объясняет Ирина.
Денис усердно расчищал свою машину от снега, когда мы к нему подошли. А все ради тещи. «На улице ужас! Просто надо по-быстренькому к теще съездить!» - признается он. Ему, конечно же, повезло: щетка для уборки снега лежала в машине, а на шинах красуется маркировка M+S (ламельная или всесезонная резина - прим. ред.). «Слышал, что были аварии уже - некоторые улетали на летней резине», - делится он, добавляя, что сам будет ехать сегодня с меньшей скоростью.
Что еще нам рассказали жители Лансамяэ, смотрите в видео!