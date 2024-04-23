ФОТО ⟩ Женщина пожаловалась на таксиста, который во время поездки вытащил половой орган. Полиция проводит проверку

«Вчерашний девичник закончился тем, что таксист вытащил и потрогал при нас свой пенис. (...) В такси нас было трое, все случилось посреди бела дня, в Bolt и полицию сообщили», - написала драматург Анете Консте.

Šeit mašīnas numurs, ja kas. Vārdā Vjačeslavs. pic.twitter.com/zA6IQuFBv8 — Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024

Она также сообщила, что водителя зовут Вячеслав. Женщина рассказала, отвечая на вопросы других пользователей соцсети, что все происходило средь бела дня в самом центре Риги. Когда автомобиль остановился на красный сигнал светофора, женщины вышли из него у гостиницы Radisson.

Jā, nu vienam kādā nomaļākā vietā ko tādu tiešām negribētos piedzīvot, šajā gadījumā viņš to drosmīgi darīja pašā Rīgas centrā - izkāpām pie Radisson (viesnīcas Latvija), kad iedegās sarkanā gaisma. — Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024

Причастные к инциденту женщины также обратились в компанию Bolt и полицию. «Вчера нам сказали только то, что тем, кто вызывает такси, больше не будут предлагать его в качестве водителя. Остальное будут рассматривать по внутренним протоколам».

Vakar mums teica tikai to, ka takša izsaucējai viņu vairs kā šoferi turpmāk nepiedāvās (bet mēs abas pārējās gan viņu teorētiski varam izsaukt vēlreiz). Pārējo izskatīs pēc iekšējiem protokoliem. Policists teica, ka viņam pirmais šāds gadījums, izskatījās apjucis. — Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024