В воскресенье, 21 апреля, драматург Анете Консте и ее подруги столкнулись с неприятной ситуацией в центре Риги, воспользовавшись такси сервиса Bolt. В соцсети X одна из женщин поделилась, что водитель автомобиля при них вытащил свой половой орган и начал его трогать.
ФОТО ⟩ Женщина пожаловалась на таксиста, который во время поездки вытащил половой орган. Полиция проводит проверку
«Вчерашний девичник закончился тем, что таксист вытащил и потрогал при нас свой пенис. (...) В такси нас было трое, все случилось посреди бела дня, в Bolt и полицию сообщили», - написала драматург Анете Консте.
Šeit mašīnas numurs, ja kas. Vārdā Vjačeslavs. pic.twitter.com/zA6IQuFBv8— Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024
Она также сообщила, что водителя зовут Вячеслав. Женщина рассказала, отвечая на вопросы других пользователей соцсети, что все происходило средь бела дня в самом центре Риги. Когда автомобиль остановился на красный сигнал светофора, женщины вышли из него у гостиницы Radisson.
Jā, nu vienam kādā nomaļākā vietā ko tādu tiešām negribētos piedzīvot, šajā gadījumā viņš to drosmīgi darīja pašā Rīgas centrā - izkāpām pie Radisson (viesnīcas Latvija), kad iedegās sarkanā gaisma.— Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024
Причастные к инциденту женщины также обратились в компанию Bolt и полицию. «Вчера нам сказали только то, что тем, кто вызывает такси, больше не будут предлагать его в качестве водителя. Остальное будут рассматривать по внутренним протоколам».
Vakar mums teica tikai to, ka takša izsaucējai viņu vairs kā šoferi turpmāk nepiedāvās (bet mēs abas pārējās gan viņu teorētiski varam izsaukt vēlreiz). Pārējo izskatīs pēc iekšējiem protokoliem. Policists teica, ka viņam pirmais šāds gadījums, izskatījās apjucis.— Anete Konste🇱🇻🇺🇦 (@liikcepure) April 22, 2024
Консте написала, что полицейский, с которым она общалась, выглядел растерянным и признался, что это был первый подобный инцидент за всю его карьеру. «Он сказал, что это можно квалифицировать как хулиганство или эмоциональное сексуальное насилие, но ему нужно прочитать, в каких случаях вообще можно применить эту статью».
Комментарий компании Bolt в связи с произошедшим
Портал TVNET связался с компанией Bolt, чтобы разъяснить обстоятельства произошедшего.
Старший операционный специалист Bolt Нил Кацарc отметил: «Мы проинформированы о конкретной ситуации и от имени команды Bolt приносим извинения клиентке за неприятный опыт. Такие случаи мы воспринимаем очень серьезно и имеем нулевую толерантность к любым нарушениям со стороны водителей, в том числе оскорбительным действиям в отношении клиентов».
«Клиентке была полностью возвращена сумма поездки, а конкретный водитель заблокирован на платформе до тех пор, пока не завершится полицейское расследование. В ходе следствия мы будем сотрудничать с полицией и предоставлять всю необходимую информацию, которая имеется в распоряжении Bolt», - заверил Кацарс.
Представитель компании отметил, что между Bolt и водителями не существует отношений как между работником и работодателем - водители являются независимыми поставщиками услуги.
«Но каждый водитель перед началом сотрудничества с Bolt должен пройти обучение, в ходе которого он знакомится с правилами и условиями сотрудничества, а также с действиями в работе с клиентом», - добавил Кацарс.