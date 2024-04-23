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ФОТО ⟩ Женщина пожаловалась на таксиста, который во время поездки вытащил половой орган. Полиция проводит проверку

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Такси Bolt.
Такси Bolt. Фото: Sander Ilvest

В воскресенье, 21 апреля, драматург Анете Консте и ее подруги столкнулись с неприятной ситуацией в центре Риги, воспользовавшись такси сервиса Bolt. В соцсети X одна из женщин поделилась, что водитель автомобиля при них вытащил свой половой орган и начал его трогать.

«Вчерашний девичник закончился тем, что таксист вытащил и потрогал при нас свой пенис. (...) В такси нас было трое, все случилось посреди бела дня, в Bolt и полицию сообщили», - написала драматург Анете Консте.

Она также сообщила, что водителя зовут Вячеслав. Женщина рассказала, отвечая на вопросы других пользователей соцсети, что все происходило средь бела дня в самом центре Риги. Когда автомобиль остановился на красный сигнал светофора, женщины вышли из него у гостиницы Radisson.

Причастные к инциденту женщины также обратились в компанию Bolt и полицию. «Вчера нам сказали только то, что тем, кто вызывает такси, больше не будут предлагать его в качестве водителя. Остальное будут рассматривать по внутренним протоколам».

Консте написала, что полицейский, с которым она общалась, выглядел растерянным и признался, что это был первый подобный инцидент за всю его карьеру. «Он сказал, что это можно квалифицировать как хулиганство или эмоциональное сексуальное насилие, но ему нужно прочитать, в каких случаях вообще можно применить эту статью».

Комментарий компании Bolt в связи с произошедшим

Портал TVNET связался с компанией Bolt, чтобы разъяснить обстоятельства произошедшего.

Старший операционный специалист Bolt Нил Кацарc отметил: «Мы проинформированы о конкретной ситуации и от имени команды Bolt приносим извинения клиентке за неприятный опыт. Такие случаи мы воспринимаем очень серьезно и имеем нулевую толерантность к любым нарушениям со стороны водителей, в том числе оскорбительным действиям в отношении клиентов».

«Клиентке была полностью возвращена сумма поездки, а конкретный водитель заблокирован на платформе до тех пор, пока не завершится полицейское расследование. В ходе следствия мы будем сотрудничать с полицией и предоставлять всю необходимую информацию, которая имеется в распоряжении Bolt», - заверил Кацарс.

Представитель компании отметил, что между Bolt и водителями не существует отношений как между работником и работодателем - водители являются независимыми поставщиками услуги.

«Но каждый водитель перед началом сотрудничества с Bolt должен пройти обучение, в ходе которого он знакомится с правилами и условиями сотрудничества, а также с действиями в работе с клиентом», - добавил Кацарс.

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