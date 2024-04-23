«Играл с кенгуру»: пропавшего пса, который потерялся в аэропорту, нашли через 17 дней

Пятилетний терьер по кличке Майло, который при странных обстоятельствах исчез в аэропорту Мельбурна (Австралия), после 17-дневных поисков воссоединился со своим хозяином. Об этом пишет издание 7News.

Пес вместе со своим владельцем Джейсоном Уотналлом должен был лететь домой в Суонси (Уэльс, Великобритания), но перед посадкой на рейс сбежал из-под опеки компании AeroPets Animal Transport.

После этого начались поиски домашнего любимца, в частности сотрудники аэропорта оставляли еду для него и ретранслировали голос Джейсона через громкоговоритель.

Периодически появлялась информация, что собаку нашли, но Майло всегда убегал до того, как его удавалось поймать.

«Он развлекался - гонялся за кроликами, играл с кенгуру вокруг Тулламарина. У него было огромное приключение - последнее маленькое путешествие по Австралии перед отлетом в Великобританию», - рассказал Уотналл в интервью журналистам.

Спасатель Найджел Уильямсон поделился видео, на котором показан момент, когда Майло наконец попал в специальную ловушку для отлова животных, установленную местной благотворительной организацией.

«Не могу выразить словами свою благодарность Найджелу Уильямсону и (его коллеге) Тоби за их тяжелую работу и преданность своему делу», - поделился Джейсон в социальных сетях.

Мужчина сказал, что его встреча с Майло в аэропорту стала крайне эмоциональной для них обоих.

«Он визжал, как маленький наглый мальчишка, и не мог остановиться. Это было замечательно», - добавил он.

Владелец терьера пообещал, что обязательно установит маячок на Майло, когда они обоснуются в Великобритании.