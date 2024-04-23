Популярный Таллиннский фестиваль кофе снова манит гурманов

Очарование фестиваля в том, что это мероприятие не только о кофе. В рамках мероприятия каждый посетитель найдет себе напиток по душе - будь то превосходный бодрящий кофе, согревающий чай или любимое детьми какао. Помимо приятных напитков вы сможете полакомиться высококачественным шоколадом и тающими во рту изысканными эклерами. На Таллиннском фестивале кофе будет также представлена уличная еда - бургеры с начинкой из разных видов мяса.

Таллиннский фестиваль кофе. Фото: Tallinn Coffee Festival

Главный гость фестивальной программы - Клаус Томсен из Копенгагена, основатель Coffee Collective, одной из лучших в Европе обжарочных мастерских спешелти кофе. В фестивале принимают участие знаменитые обжарщики кофе и крупнейшие поставщики как из Эстонии, так и из-за рубежа. Среди неизвестных нам доселе обжарщиков достойна внимания финская обжарочная компания Good Life Coffee Roasters, недавно получившая титул лучшей обжарочной Северных стран 2024 года. На фестиваль приедут обжарочные Kalve Coffee Roasters (Латвия), Sacred Mill Coffee Roasters (Польша), Ally Coffee (Швейцария). А посольства Турции и Бразилии познакомят посетителей с кофейной культурой своих стран.

Фестиваль кофе - мероприятие для всей семьи. И в субботу, и в воскресенье будет открыта детская зона.

В программе фестиваля захватывающие соревнования официантов и бариста. Из нескольких десятков участников будут выбраны лучшие в двух категориях: латте-арт, то есть создание изображений на молочной пенке, и каппинг - профессиональная дегустация кофе. За первенство поборются как опытные, так и начинающие бариста из Эстонии, Латвии и Литвы.

Фестиваль открыт:

в субботу, 27 апреля, с 10.00 до 18.00

в воскресенье, 28 апреля, с 10.00 до 16.00

Более подробную информацию о мероприятии можно найти либо на сайте, либо на странице в Facebook.

Таллиннский фестиваль кофе. Фото: Tallinn Coffee Festival