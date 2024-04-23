Отели Парижа взвинтили цены к Олимпиаде и остались без клиентов – теперь они дешевеют

Однако как отмечает The Independent, в итоге жадные парижские отельеры остались без клиентов – за три месяца до старта Олимпиады у них заполнена только половина номеров. Теперь им пришлось снижать цены.

Так, данные аналитика гостиничного рынка Lighthouse, которыми располагает издание, показывают постоянное снижение стоимости ночи в период Олимпиады с более чем 800 евро в сентябре прошлого года до менее 500 евро в настоящее время. Только за последние 30 дней цены в трехзвездочных отелях упали на 9%, в четырехзвездочных – на 8%, а впятизвездочных – на 6%.

«Текущая заполняемость рынка продолжает колеблться в районе 50%, как и было в течение некоторого времени», – отметил представитель Lighthouse.

Месяцем ранее The Independent отмечало, что высшие чиновники сферы туризма в Париже ожидают заполняемость отелей во время Игр от 60 до 70%. Для сравнения – в июле 2023 года средняя заполняемость составляла 91%.

«У нас в Парижском регионе 160 тысяч номеров – это больше, чем в Лондоне в 2012 году. Таким образом, у нас есть все необходимое, чтобы разместить всех. Мы сравниваем с Играми 2012 года, где отели в Лондоне вначале были очень дорогими, и им пришлось снизить цены», – заявил генеральный директор по туризму Парижского региона Кристоф Деклу.

При этом от отметил, что заполняемость принимающего города в 2012 году восстановилась «как только цены стали соответствовать реальному спросу клиентов».