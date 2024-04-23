«Это было отвратительно». Голливудская звезда рассказала, как была вынуждена целоваться с десятью парнями перед съемками

«Еще в 2000-х годах - и это действительно было со мной - считалось нормальным просить актера целоваться с другими актерами для проверки химии», - заявила она. По словам актрисы, ей это не нравилось, но она не возражала, поскольку не хотела, чтобы ее считали «сложной».

«Мне сказали: "Тебя выбрали на роль, и тебе надо поцеловать десять парней. Разве ты не рада?". И я подумала: "Со мной что-то не так?" Потому что я не была взволнована. Мне показалось, что это звучит грубо», - вспоминает она.

Актриса добавила, что в этой ситуации никто не виноват. «Никто не пытался вести себя ужасно и не хотел причинить мне боль. Просто это было очень трудное время, и теперь мы лучше знаем, как надо делать».

Сегодня на съемочных площадках часто работают координаторы интимных сцен, обязанность которых - следить, чтобы актерам было комфортно.

Энн Хэтэуэй часто говорит об изнанке актерской профессии. Ранее она рассказывала, что в тот момент, когда она перенесла выкидыш, ей приходилось в бродвейской постановке постоянно играть женщину, которая по сюжету пьесы рожает ребенка.