Cкандал с детским питанием Nestle: продукты для более бедных стран содержат вредные добавки

Об этом говорят результаты исследования швейцарской неправительственной организации Public Eye и Международной сети действий по детскому питанию (IBFAN).

Публикация расследования привлекла внимание властей, медиков и родителей по всему миру; в Индии в отношении продуктов Nestlé начали расследование. Компанию призвали положить конец двойным стандартам, пишет MixNews.

Эксперты отмечают, что Nestlé «пользуется слабостью существующих норм» в более бедных регионах.

Euronews cooбщает, что эксперты изучили около 150 продуктов, которые Nestlé поставляет по всему миру. Смеси и хлопья, поступающие на полки магазинов в Швейцарии, Германии, Франции и Великобритании, не были подслащены, тогда как коробки с тем же наименованием на Филиппинах, в Южной Африке и Таиланде содержали неадекватное количество сахара в пересчете на порцию. Проверяли ли состав продукции в более бедных странах Европы, не сообщается. «Здесь явно присутствуют двойные стандарты, которым нет оправдания», - считает Найджел Роллинз из Всемирной организации здравоохранения.

К примеру, одна порция Cerelac для шестимесячных детей, продаваемая в Таиланде, содержит 6 г сахара (полтора кубика на порцию). В Германии и Великобритании те же хлопья быстрого приготовления идут с пометкой «без сахара».

По данным Всемирной организации здравоохранения, продукты с натуральным сахаром, такие как фрукты, безопасны для младенцев, тогда как добавленные сахара могут привести к ожирению и другим патологиям. ВОЗ рекомендует исключить добавленный сахар для питания детей первого года жизни. В докладе Public Eye эксперты напоминают, что «воздействие сахара в раннем возрасте может сформировать предпочтение к сахаросодержащим продуктам на всю жизнь».

Может ли проблема ожирения быть связана с сахаром в детском питании? Таким вопросом задаются авторы исследования и приводят цифры: c 1990 года процент больных ожирением в мире увеличился более чем в два раза. За тот же период времени процент детей и подростков, страдающих избыточным весом, вырос в четыре раза и достиг 8 процентов среди 5-19-летних.

Причем если раньше ожирение и излишки ассоциировалось со странами с высоким уровнем дохода, то сегодня оно стало проблемой для бедных стран.