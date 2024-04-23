ФОТО ⟩ Spice Girls воссоединились на юбилее Виктории Бэкхем: почти не изменились!

Среди участников вечеринки были замечены Том Круз, Сальма Хайек, Ева Лонгория и другие друзья звездного семейства. «Горжусь оказаться в числе гостей на грандиозном праздновании юбилея Виктории Бэкхем вместе с ее близкими друзьями и семьей», - написала Хайек.

Для юбилея именинница выбрала нежно-голубое платье с объемным цветочным декором. Сам глава семейства был подчеркнуто официален - футболист надел черный смокинг. Наследники Бэкхемов выбрали торжественные наряды в черных и белых тонах. Праздник, несмотря на строгие наряды, получился веселый и душевный. Финал также был впечатляющим: в сети завирусились кадры, как Дэвид Бэкхем выносит на руках свою супругу. И хоть сплетники поспешили с выводами, что Виктория так набралась шампанского на вечеринке, причина оказалась куда прозаичнее - звезда пока не может передвигаться без костылей из-за травмы ноги. Муж регулярно носит ее на руках.