На вечеринке в честь 50-летия Виктории Бекхэм произошло воссоединение легендарной группы Spice Girls.
ФОТО ⟩ Spice Girls воссоединились на юбилее Виктории Бэкхем: почти не изменились!
На юбилее Пош Спайс (Виктория Бэкхем), Мел Би, Джери Холливелл, Мелани Си и Эмма Бантон стали одновременно исполнять движения, хорошо знакомые каждой участнице и поклонникам легендарной группы, среди которых оказался и Дэвид Бэкхем. Муж именинницы выложил видео этого зажигательного танца, под хит «Stop».
Среди участников вечеринки были замечены Том Круз, Сальма Хайек, Ева Лонгория и другие друзья звездного семейства. «Горжусь оказаться в числе гостей на грандиозном праздновании юбилея Виктории Бэкхем вместе с ее близкими друзьями и семьей», - написала Хайек.
Для юбилея именинница выбрала нежно-голубое платье с объемным цветочным декором. Сам глава семейства был подчеркнуто официален - футболист надел черный смокинг. Наследники Бэкхемов выбрали торжественные наряды в черных и белых тонах. Праздник, несмотря на строгие наряды, получился веселый и душевный. Финал также был впечатляющим: в сети завирусились кадры, как Дэвид Бэкхем выносит на руках свою супругу. И хоть сплетники поспешили с выводами, что Виктория так набралась шампанского на вечеринке, причина оказалась куда прозаичнее - звезда пока не может передвигаться без костылей из-за травмы ноги. Муж регулярно носит ее на руках.