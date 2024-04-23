Принцу Луи – шесть! Десять интересных фактов о младшем сыне Кейт и Уильяма Уэльских

6. Принц Луи с родителями и старшими братом и сестрой жили в Кенсингтонском дворце пока в 2022 году не переехали в Виндзор, в коттедж Аделаида. Также семья любит проводить отпуск в своем загородном поместье Анмер-холл в Норфолке, подаренное им королевой Елизаветой II на свадьбу в 2011 году.

принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. Фото: Chris Jackson

7. Принц посещал детский сад Willcocks, а после переезда в Виндзор принц Луи вместе со старшими братом и сестрой поступил в школу Ламбрук – независимую подготовительную школу в Беркшире.

8. В 2019 году принц Луи дебютировал на параде Trooping the Color со своей семьей. Также Луи сопровождал своего брата и сестру и родителей на праздновании платинового юбилея своей прабабушки королевы Елизаветы II в июне 2022-го. А в мае 2023-го присутствовал на коронации своего деда короля Карла III.

Коронация Карла III. Фото: SIPA PRESS/SIPA

9. Юный принц любит наблюдать за работой экскаваторов и тракторов, а его любимый вид спорта – крикет, о чем публично рассказал его отец принц Уильям.

10. Его любимый овощ – свекла, об этом как-то рассказала мама Луи – принцесса Кейт. Она сказала, что в их огороде (вероятно, речь идет о загородном доме) она выращивает морковь, фасоль и свеклу, потому что Луи очень любит ее. А вот утрам, как и многие британские дети, принц Луи любит есть овсяные хлопья.