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Принцу Луи – шесть! Десять интересных фактов о младшем сыне Кейт и Уильяма Уэльских

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Принц Луи.
Принц Луи. Фото: George Rogers

23 апреля 2024 года младшему ребенку принца и принцессы Уэльских – принцу Луи – исполняется шесть лет. Мы решили вспомнить самые интересные факты из биографии самого младшего принца Уэльского, пишет ТСН.

1.Его полное имя Луи Артур Чарльз (в честь его деда по отцовской линии, Чарльза и его третьего двоюродного дедушки Луи, графа Маунтбаттена Бирманского), он третий и младший ребенок принца Уильяма Уэльского и принцессы Кэтрин Уэльской, а также внук короля Карла III, правнук королевы Елизаветы II и четвертый в линии наследования британского престола.

2. Принц Луи родился в 11:01 23 апреля 2018 года весом 3700 граммов в крыле Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне. Там же появился на свет его отец принц Уильям в 1982 году. Кейт и Уильям представили новорожденного сына фотографам и журналистам всего через семь часов после его рождения, по традиции появившись на крыльце клиники.

принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи.
принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Луи. Фото: ANDY RAIN

3. У Луи есть старший брат принц Джордж (2013) и старшая сестра принцесса Шарлотта (2015). Луи стал первым британским принцем, стоящим после старшей сестры в линии преемственности.

4. Принца крестили 9 июля 2023 года архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс. Крестными родителями Луи являются ближайшие друзья Уильяма и Кейт – владелец ночного клуба Гай Пелли, друг детства Николас ван Катсем, близкая подруга Кейт Ханна Джиллингем Картер и ее кузина Люси Миддлтон, а также Гарри Обри-Флетчер и леди Лора Мид.

Принц Луи.
Принц Луи. Фото: Stephen Lock

5. Принц Луи – не единственный член королевской семьи, который родился 23 апреля. В этот же день родилась Леди Габриэлла Виндзор, дочь принца и принцессы Майкл Кентских и двоюродная племянница королевы Елизаветы II.

6. Принц Луи с родителями и старшими братом и сестрой жили в Кенсингтонском дворце пока в 2022 году не переехали в Виндзор, в коттедж Аделаида. Также семья любит проводить отпуск в своем загородном поместье Анмер-холл в Норфолке, подаренное им королевой Елизаветой II на свадьбу в 2011 году.

принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.
принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. Фото: Chris Jackson

7. Принц посещал детский сад Willcocks, а после переезда в Виндзор принц Луи вместе со старшими братом и сестрой поступил в школу Ламбрук – независимую подготовительную школу в Беркшире.

8. В 2019 году принц Луи дебютировал на параде Trooping the Color со своей семьей. Также Луи сопровождал своего брата и сестру и родителей на праздновании платинового юбилея своей прабабушки королевы Елизаветы II в июне 2022-го. А в мае 2023-го присутствовал на коронации своего деда короля Карла III.

Коронация Карла III.
Коронация Карла III. Фото: SIPA PRESS/SIPA

9. Юный принц любит наблюдать за работой экскаваторов и тракторов, а его любимый вид спорта – крикет, о чем публично рассказал его отец принц Уильям.

10. Его любимый овощ – свекла, об этом как-то рассказала мама Луи – принцесса Кейт. Она сказала, что в их огороде (вероятно, речь идет о загородном доме) она выращивает морковь, фасоль и свеклу, потому что Луи очень любит ее. А вот утрам, как и многие британские дети, принц Луи любит есть овсяные хлопья.

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