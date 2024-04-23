«У меня была проблема с...» Лева Би-2 рассказал о своих зависимостях

Лева считает, что «место рождения - это просто место рождения»: «Я очень скептически отношусь ко всем этим понятиям, как родина, патриотизм и все остальное. Я в это не верю».

«Я всегда ощущал себя чужим везде. Началось это с Беларуси. Потому что я чувствовал себя чужим в детском саду», - признается он. Его выгнали из 9-го класса школы, в итоге Лева оканчивал вечерку.

Но уже в 14 лет музыкант понимал, чего точно хочет от жизни. Тогда он познакомился с ребятами из театральной студии, и это оказало на него огромное влияние.

В 80-х Лева и Шура открыли для себя не только западную рок-музыку, но и Ленинградский и Свердловский рок-клубы. «Би-2» принялись работать над своим русскоязычным студийным альбомом и приняли решение поехать в Россию.

Успех «Би-2» пришелся на «нулевые». Но вместе с успехом в жизнь музыканта пришло много алкоголя и наркотиков:

«Я не был запойным алкоголиком. У меня была проблема с кокаином. Когда мне хотелось выпить, мне хотелось и понюхать. Это не было всегда, но в какой-то момент я дошел до этой точки. Момент выбора был для меня - или двигаться дальше, или погрузиться в эту бездну безнадеги».

В беседе с Ириной Шихман музыкант не стал скрывать, что большое влияние оказал прошлый продюсер группы. Многие вещи, которые происходили с ним в «нулевых», он помнит с трудом:

«Я вообще до Москвы кокаин не пробовал. Первые пять лет я вообще не помню, что происходило».

В какой-то момент он бросил пить, потому что понял, что это стало ему мешать. Он не пил 10 лет до происшествия в Таиланде.

Напомним, 31 августа в рамках мирового тура и в поддержку нового альбома «Аллилуйя» группа «Би-2» выступит в Таллинне на Unibet Arena.

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Видео: Интервью с Левой Би-2