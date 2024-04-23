18+ ⟩ Сексолог из Израиля едет в Таллинн с ценными советами

В конце мая в Таллинне пройдет эксклюзивный тренинг от Кати Кацман, магистра клинической социальной работы, семейного психотерапевта и сексолога с более чем 20-летним опытом.

Мероприятие состоится в столичном отеле Hestia Euroopa уже 26 мая. Начало в 18:00.

На тренинге Катя Кацман, проживающая в Израиле и обладающая обширным опытом в сфере семейного консультирования и психотерапии, поделится с жителями Эстонии секретами сексуальной гармонии и поможет развеять мифы, мешающие благополучию в интимной сфере.

В рамках мероприятия, есть возможность получить и персональную консультацию до 30 минут. Но эта возможность действует лишь для десяти пар, которые успеют первыми записаться на персональную консультацию.

Встреча с Катей Кацман - это уникальная возможность изменить личную жизнь к лучшему! Количество мест ограничено, поэтому не упустите шанс приобрести билет на этот эксклюзивный тренинг уже сегодня! Билеты ищите ЗДЕСЬ! Более подробная информация о мероприятии ЗДЕСЬ!

Фото: Промо