Жителей Таллинна приглашают на уникальный тренинг «О чем молчат женщины и не догадываются мужчины. Байки из кабинета сексолога» с международно известным спикером Катей Кацман. Она приедет в Эстонию из Израиля.
18+ ⟩ Сексолог из Израиля едет в Таллинн с ценными советами
В конце мая в Таллинне пройдет эксклюзивный тренинг от Кати Кацман, магистра клинической социальной работы, семейного психотерапевта и сексолога с более чем 20-летним опытом.
Мероприятие состоится в столичном отеле Hestia Euroopa уже 26 мая. Начало в 18:00.
На тренинге Катя Кацман, проживающая в Израиле и обладающая обширным опытом в сфере семейного консультирования и психотерапии, поделится с жителями Эстонии секретами сексуальной гармонии и поможет развеять мифы, мешающие благополучию в интимной сфере.
В рамках мероприятия, есть возможность получить и персональную консультацию до 30 минут. Но эта возможность действует лишь для десяти пар, которые успеют первыми записаться на персональную консультацию.
Встреча с Катей Кацман - это уникальная возможность изменить личную жизнь к лучшему! Количество мест ограничено, поэтому не упустите шанс приобрести билет на этот эксклюзивный тренинг уже сегодня! Билеты ищите ЗДЕСЬ! Более подробная информация о мероприятии ЗДЕСЬ!