ЧТО ТВОРИТ? ⟩ Очередной смельчак, повисший снаружи автобуса, привлек внимание пользователей социальных сетей

Фотография молодого человека, повисшего снаружи движущегося в Ласнамяэ автобуса в Мустакиви, привлекла внимание пользователей социальных сетей. Всего за один день фотография молодого человека, рисковавшего своей жизнью, получила множество просмотров и комментариев.

«Как обычно, здравым смыслом и не пахнет», - пишет один. Другой недоумевает: «Зачем это делать, если можно сесть в автобус?»

«После того как отменят бесплатный проезд в общественном транспорте, это станет обычным», - шутит кто-то.

Молодой человек схватился за край автобуса и проехал так по Ласнамяэ. Фото: Kuvatõmmis Facebookist/EZ-дуны!/Артем Зацепин

Рискуя жизнью

Директор по обслуживанию Tallinna Linnatransport AS (TLT) Ханнес Фальтен, признает, что так называемые «адреналиновые зависимые», висящие снаружи общественного транспорта, - это проблема, с которой им приходится сталкиваться, к сожалению, с весны 2023 года.

«Тренды в социальных сетях, к сожалению, дают толчок такой активности. Например, если этой зимой проблемы не было, то теперь, с приходом весны и более приятной погоды, она, похоже, вновь возникла. В основном это смелые молодые люди, которые, вероятно, не понимают, что такое занятие опасно не только для них самих, но и для других участников дорожного движения. В условиях оживленного городского движения, если человек, висящий снаружи автобуса, вылетит на дорогу, это может привести к цепной аварии с непредсказуемыми последствиями», - предупреждает Фальтен, призывая всех бдительных жителей города и водителей сообщать о подобных инцидентах в полицию, а также водителю автобуса или трамвая.

«Мы также неоднократно говорили об этом в СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме, и сотрудничаем с полицией, чтобы привлечь к ответственности виновных в подобных деяниях», - добавляет Фальтен. «Родители должны объяснять детям, насколько опасно это занятие, и что нет ничего восхитительного в том, чтобы играть с собственной жизнью и жизнью других людей. Действуя сообща, мы сможем положить конец недостойному поведению до того, как оно приведет к жертвам».