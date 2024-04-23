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СМОТРИТЕ ⟩ «Я думал, что проспал все лето!» Погода в апреле не перестает удивлять

Limon.ee
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Снежная погода. Снимок иллюстративный.
Снежная погода. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Дороги во вторник утром, 23 апреля, по всей Эстонии заснежены, во многих местах идет снег. Департамент транспорта советует водителям и пешеходам быть осторожными, так как из-за снегопада дорожные условия затруднены.

Перевод: Седа Дунгурова

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что за ночь в Западной, Центральной и Северной Эстонии кое-где выпало 10-20 см снега. Однако в Ида-Вирумаа, на побережье Чудского моря, а также на юге и юго-востоке Эстонии утром радовала глаз приятная погода.

«Сегодня активный циклон перемещается над Центральной Финляндией в сторону Северной Швеции, а его южная граница достигнет Эстонии. В некоторых местах будет идти снег, в отдельных районах ожидается метель, выпадение осадков постепенно переместится на восток. К вечеру дождь с запада стихнет. Ожидается гололед!» - предупреждает Кийтсак.

«Я думал, что проспал все лето!» - шутит пользователь под постом синоптика. «По крайней мере, нет комаров», - добавляет другой.


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