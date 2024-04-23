СМОТРИТЕ ⟩ «Я думал, что проспал все лето!» Погода в апреле не перестает удивлять

Перевод: Седа Дунгурова

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что за ночь в Западной, Центральной и Северной Эстонии кое-где выпало 10-20 см снега. Однако в Ида-Вирумаа, на побережье Чудского моря, а также на юге и юго-востоке Эстонии утром радовала глаз приятная погода.

«Сегодня активный циклон перемещается над Центральной Финляндией в сторону Северной Швеции, а его южная граница достигнет Эстонии. В некоторых местах будет идти снег, в отдельных районах ожидается метель, выпадение осадков постепенно переместится на восток. К вечеру дождь с запада стихнет. Ожидается гололед!» - предупреждает Кийтсак.

«Я думал, что проспал все лето!» - шутит пользователь под постом синоптика. «По крайней мере, нет комаров», - добавляет другой.



