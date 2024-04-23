ФОТО ⟩ Неизлечимо больная Селин Дион громко объявила о своем возвращении

«Она скоро совершит камбэк, - пару дней назад дразнили общественность редакторы журнала. - Догадаетесь, кто она?» Читателям издания, к слову, это не составило труда: в комментариях все сразу угадали, что это Селин.

А уже вчера, 22 апреля, Vogue поделился двумя вариантами обложек майского номера. На одной обнаженная Селин прикрывается пушистым пальто Alaïa, на другой певица предстала в черных колготках, мини-шортах и белой оверсайз рубашке.

«Я горжусь тем, что в мои 55 лет меня попросили показать свою красоту. А что вообще такое красота? Это ты, это я, это то, что внутри, это наши мечты и это то, что происходит сегодня. Сегодня я женщина, которая чувствует себя сильной и смотрит на будущее позитивно», - прокомментировала свое возвращение звезда.

Напомним, что диагноз, как у Селин Дион, ставят одному человеку на миллион. При этой болезни пациенты испытывают болезненные спазмы мышц, которые сковывают тело и лишают его возможности двигаться, зачастую даже говорить. Однако современная медицина позволяет замедлить развитие недуга. Легендарная певица рассказывала, что находится под присмотром отличных врачей, а также каждый день занимается со своим терапевтом по спортивной медицине.