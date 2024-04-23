СМОТРИТЕ ⟩ Известный дизайнер Жакмюс сообщил о рождении близнецов

«Добро пожаловать на землю, любовь наша. Мы любим вас так сильно. Наша с тобой мечта сбылась. Папа Марко и Папа Симон», - подписал дизайнер фото.

Жакмюс и его муж Марко Маэстри назвали малышей Мия и Сан, которые, согласно их больничным браслетам, родились 20 апреля, пишет Фокус.

Пол малышей они не сообщили, но в комментариях их уже поздравили друзья, коллеги и поклонники бренда Jacquemus.

Одними из первых поздравления написали Карла Бруни и Виктория Бекхэм, которая сама недавно отпраздновала день рождения (17 апреля ей исполнилось 50 лет).

Напомним, Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри поженились еще в 2022 году на стильной церемонии в Шарлевале, на юге Франции, откуда родом отец дизайнера и где он проводил свое детство. К алтарю его вела его любимая бабушка Лилин, которая теперь стала прабабушкой.

В списке гостей были друзья, семья и самая близка подруга пары, певица Дуа Липа. Так что, может быть, именно Дуа теперь первая в очереди на роль крестной матери одного из близнецов.

В любом случае, Мия и Сан являются наследниками шикарного модного наследия.