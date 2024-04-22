Менее чем через месяц 5MIINUST и Puuluup выйдут на сцену конкурса Евровидение, но перед этим они представят свой совместный альбом, один из треков которого был выпущен в понедельник.
КАК ВАМ? ⟩ 5MIINUST и Puuluup, которые будут представлять Эстонию на Евровидении, выпустили новую песню
Перевод: Ефим Щукин
Хотя мы скоро увидим музыкантов на сцене в Мальме с песней (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi, совместный альбом 5MIINUST и Puuluup kannatused ehk külakiigel pole stopperit будет выпущен до начала большого песенного конкурса, а точнее в эту пятницу.
Свежий трек isegi kakelda pole kellegagi дает представление о том, что мы можем ожидать от нового альбома.
Альбом, который выйдет в пятницу, является совместным творением 5MIINUST и Puuluup от начала и до конца, а продюсировал его шведско-немецкий продюсер Kim W., который отвечал за последний EP рэперов.