Не раскрылся парашют: женщина упала с высоты 4,5 км и выжила

Эмма Кэри из Австралии вносила большие изменения в свою жизнь в виде галочек в списке мечтаний. И вот она решила прыгнуть с парашютом в швейцарских Альпах. Однако эта мечта вскоре превратилась в ужас - уже через мгновение после выпрыгивания из самолета. Как только Эмма покинула безопасное воздушное судно, что-то пошло не так с парашютом, который нес ее и инструктора, и они оба стремительно полетели к земле, пишет LADbible.

Несмотря на то, что Эмма пролетела 4,5 км, она выжила после падения, но была парализована ниже пояса, и ей сказали, что она, скорее всего, никогда больше не сможет ходить. Эмма все время была в сознании, а это значит, что она имеет кристально чистую память о том дне и ужасном инциденте.

Она рассказала Sunrise: «Я не потеряла сознание. Поэтому я помню падение, помню приземление, помню момент, когда поняла, что меня парализовало - все это. Первое, что я почувствовала, когда ударилась о землю, была мучительная боль во всем теле. Я не знала, откуда это пришло, я никогда не чувствовала ничего подобного».

Был вызван спасательный вертолет, который доставил Эмму и ее инструктора, который, к счастью, также выжил, в больницу, где ее прооперировали на спине и сломанном тазу.