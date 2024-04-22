Как сейчас выглядит 88-летний Делон. Дочь звезды показала его свежее фото и попросила не волноваться за него

По словам Аннушки Делон, снимок был сделан утром 19 апреля во время совместного завтрака.

«Я нахожу его красивым. С его вечными стальными голубыми глазами, как боец, который придает мне невообразимую силу, – написала она. – Я показала ему фотографию, он счел ее красивой, настолько красивой, что я спросила его, могу ли поделиться ею с вами, его аудиторией, которая заботится о нем. Итак, с его согласия, вот она. А на ваши опасения он отвечает: "Не волнуйтесь"».

Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах «Затмение», «Рокко и его братья», «Леопард», «Наша история», «Бассейн», «Зорро». Делона считают секс-символом 60-80-х годов прошлого столетия.

В 2019 году Ален Делон перенес инсульт, после чего редко появляется на публике.

В интервью Paris Match в январе 2024 года 59-летний сын актера Энтони Делон допустил, что существует «серьезный риск» того, что его 88-летний отец отпраздновал «свое последнее Рождество». Описывая состояние здоровья актера, его сын заявил, что тот в последнее время мало говорит и раздражается, когда его просят что-то повторить, так как его голос стал очень тихим. Сын знаменитости признался, что сам актер не может видеть себя в таком состоянии.

В ответ Ален Делон заявил, что будет судиться с сыном из-за его высказываний в свой адрес.