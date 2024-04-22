Увидеть, чтобы поверить: раскрыт секрет красочного гардероба Елизаветы ІІ

Несмотря на ограничения, относящиеся к королевской особи, Елизавета ІІ включала в свой гардероб яркие цвета. Ее цель заключалась в выделении среди толпы, и именно поэтому монархиня часто носила яркие шляпы и пальто.

Королева Великобритании Елизавета ІІ, которая скончалась осенью 2022 года, имела свою стратегию касательно гардероба. Об этом пишет испанский еженедельник Hola.

Хотя королевским особам нельзя красить даже ногти в смелые цвета, покойная монаршая особа включила в свой гардероб неоновые и другие яркие оттенки. На протяжении десятилетий она носила броские оттенки, включая фуксию, лимонно-зеленый, желтый и королевский синий.

Куратор Королевского коллекционного фонда Каролина де Гито отметила, что яркие наряды нужны были королеве для того, чтобы ее поклонники могли разглядеть ее в толпе.

«Королева всегда понимала, что ей нужно выделяться из толпы, и именно по этой причине шляпки всегда играли важную роль в ее гардеробе», - отметила де Гито.

Кроме того сама Елизавета ІІ известна знаменитой фразой: «Меня нужно увидеть, чтобы поверить». Именно на это были рассчитаны богато декорированные шляпы королевы и ее пальто из ткани ярких и запоминающихся цветов.

Также британская королева знала толк в аксессуарах. По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, у нее было практически все, что носит с собой обычная женщина. Зеркальце, помада, мятные конфеты, очки для чтения и, возможно, несколько лакомств для ее любимых корги.