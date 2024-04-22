Одна из самых знаменитых рок-групп XXI века Thirty Seconds to Mars выступит 3 октября в «Арене Рига» в рамках мирового концертного тура, сообщили организаторы мероприятия, пишет RUS TVNET.
В Риге выступят кумиры миллионов – группа Thirty Seconds to Mars
Рок-группа была образована в 1998 году в Лос-Анджелесе двумя братьями - Джаредом и Шенноном Лето, которые вместе занимались музыкой с детства.
Последняя пластинка группы It's the End of the World but It's a Beautiful Day («Это конец света, но это прекрасный день») вышла осенью 2023 года.
Билеты поступят в продажу 26 апреля в 10:00 в торговой сети Bilešu Serviss.