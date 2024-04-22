Женщину посадили в тюрьму за преследование популярного певца

Как пишет Guardian, Майра Карвальо преследовала певца, отправив ему 8000 открыток менее чем за месяц.

По словам прокуроров, из 8000 отправленных открыток некоторые были свадебными, а два письма были доставлены лично на адрес Стайлза.

Она была приговорена к 14 неделям тюремного заключения после того, как во вторник признала себя виновной по обвинению в преследовании, повлекшем за собой серьезную тревогу или беспокойство, сообщил представитель суда.

На Карвалью также наложили 10-летний запретительный судебный приказ, по которому ей запрещено посещать любые мероприятия, на которых выступает Стайлз. Также ей приказано не связываться с певцом, прямо или косвенно.

Судебное постановление, помимо этого, запрещает ей въезжать в район северо-запада Лондона, который был описан в суде, штраф в пользу потерпевшего составил 134 фунтов стерлингов (155 евро).

Карвалью - гражданка Бразилии, которая находится в Великобритании с декабря.