35-летнюю женщину заблокировали в мобильном приложении из-за очень необычного имени

35-летнюю индианку Свастику Чандру из Сиднея (Австралия) заблокировали в мобильном приложении Uber из-за ее необычного имени, которое признали неприемлемым для использования при регистрации. Об этом пишет издание Nine.

По словам женщины, имя Свастика в переводе с санскрита означает «удача и процветание» - оно было довольно распространенным в Индии задолго до появления нацистской символики.

«Я очень горжусь своим именем. Верю в добро, которое с ним связано, и не собираюсь что-то менять, потому что лично знаю еще четырех или пятерых девушек, которых зовут так же. Индусы использовали это слово за тысячи лет до прихода Гитлера», - подчеркнула Чандра, которая провела свое детство на Фиджи.

Женщина утверждает, что до этого подобных инцидентов не было: она без проблем могла использовать свое свидетельство о рождении, паспорта, медицинскую карточку и водительское удостоверение.

Однако в октябре прошлого года Uber заблокировал ее аккаунт, указав, что указанное в приложении имя нарушает их правила из-за ассоциаций с нацистской партией Адольфа Гитлера.

«Однажды я заказывала доставку еды и уже дошла до этапа оплаты, когда появилось оповещение с надписью: "Ваше имя нарушает наши стандарты, нужно его изменить"», - пояснила Свастика.

Индианке понадобилось пять месяцев, чтобы доказать свою правоту, и даже пришлось заручиться поддержкой еврейской общины Австралийского индуистского совета и привлечь к решению конфликта генерального прокурора Нового Южного Уэльса.

В конце концов, компания Uber принесла извинения и позволила Чандре вернуться на платформу.

«Не позволяйте прошлому стать препятствием для вашего будущего. Гордитесь своим именем. Это ваша идентичность, это то, кем вы являетесь», - отметила Свастика Чандра.