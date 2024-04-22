КТО ЖЕ? ⟩ Стали известны имена победителей викторины об Алле Пугачевой

Сегодня, 22 апреля, мы выбрали победителей, которым достаются пригласительные на две персоны на спектакль «Айсберг». Ими стали Аннели и Александр. Поздравляем! С победителями мы свяжемся лично.

В спектакле «Айсберг» на сцене появится Алла Пугачева, но только сыграет поклонницу Примадонны, ею себя вообразившую, актриса Юлия Ауг, уехавшая из России и в последнее время проживающая в Эстонии.

Героиня Юлии Ауг в «Айсберге» хочет жить, выглядеть и петь как Примадонна. От этой мании ее пытаются вылечить в психбольнице, где она попадает под опеку психиатра в блистательном исполнении Элмо Нюганена.

Горячечный бред периодически прерывается страстными монологами, обращенными к самой Алле Борисовне: «Ты можешь всё! Можешь изменить мир, навести порядок и вернуть справедливость, вернуть детям родителей, сделать так, чтобы никто не страдал! Одной песней, одним словом!»