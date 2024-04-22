Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис

«Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm.

Известно, что Дэвис умерла еще 24 марта, но трагическая информация появилась только лишь на этой неделе. О причинах ее смерти не говорится, но на сайте кинокомпании отмечается, что в последние годы у актрисы, рост которой составлял всего 124 сантиметра, ухудшилась подвижность.

Артистка, которая также запомнилась зрителями благодаря фильмам «Городские ангелы» и «Лепрекон 2», при жизни основала благотворительную организацию Little People UK, помогающую людям с карликовостью и их семьям.