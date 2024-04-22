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Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис

Limon.ee
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Саманта и Уорвик Дэвис с детьми.
Саманта и Уорвик Дэвис с детьми. Фото: Can Nguyen/Capital Pictures

Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина Гринготтса в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил ее муж, актер Уорвик Дэвис.

«Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере», - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm

Известно, что Дэвис умерла еще 24 марта, но трагическая информация появилась только лишь на этой неделе. О причинах ее смерти не говорится, но на сайте кинокомпании отмечается, что в последние годы у актрисы, рост которой составлял всего 124 сантиметра, ухудшилась подвижность.

Артистка, которая также запомнилась зрителями благодаря фильмам «Городские ангелы» и «Лепрекон 2», при жизни основала благотворительную организацию Little People UK, помогающую людям с карликовостью и их семьям.

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