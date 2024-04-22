Почему королева Испании Летиция во время посещения королевской семьи Нидерландов встречала гостей на приеме, сидя в кресле? Оказывается, у королевы была веская причина!
ФОТО ⟩ Почему королева Испании Летиция на торжественном приеме не вставала со стула?
51-летняя королева Испании была единственной королевской персоной, сидевшей во время встречи, пишет RUS TVNET.
Сообщается, что королева Летиция страдает от проблем со стопами и в данном случае стул, возможно, был самым удобным способом побывать на банкете. Проблемы королевы со стопами подтверждает и сделанный ею выбор обуви - она была в туфлях на низком каблуке!