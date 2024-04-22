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ФОТО ⟩ Почему королева Испании Летиция на торжественном приеме не вставала со стула?

Limon.ee
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Королева Летиция сидит во время торжественного приема
Королева Летиция сидит во время торжественного приема Фото: AFP/SCANPIX

Почему королева Испании Летиция во время посещения королевской семьи Нидерландов встречала гостей на приеме, сидя в кресле? Оказывается, у королевы была веская причина!

51-летняя королева Испании была единственной королевской персоной, сидевшей во время встречи, пишет RUS TVNET.

Сообщается, что королева Летиция страдает от проблем со стопами и в данном случае стул, возможно, был самым удобным способом побывать на банкете. Проблемы королевы со стопами подтверждает и сделанный ею выбор обуви - она была в туфлях на низком каблуке!

Фото: AFP/SCANPIX
Фото: AFP/SCANPIX
Фото: AFP/SCANPIX
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