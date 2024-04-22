Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля: пора выбираться из черной полосы – впереди просвет!

Скорпион

Изменить свою жизнь к лучшему быстрее получится у Скорпионов, которые смогут признать свою слабость или беспомощность в определенных вопросах. Если представители данного знака смогут признать наличие проблемы, это станет первым шагом на новом правильном пути. Важно быть к себе требовательными, но без лишнего энтузиазма, дабы не перегореть. В конце недели следует заняться учебой, получением опыта, знаний.

Стрелец

Сейчас Стрельцам можно начать планировать дела на конец весны и на майские праздники. Их ждут приятные перемены, некоторые из которых уже на этой неделе принесут много позитива. Также астрологи рекомендуют обратить внимание на близких и друзей - вполне вероятно, что им потребуется помощь. Нужно оставаться внимательными к самым дорогим сердцу людям.

Козерог

Искренность по отношению к Козерогам у многих людей на этой неделе будет в огромном дефиците, что очень плохо может сказаться на сфере любви и работы. В частности, это касается знакомств. Как можно чаще нужно пребывать в кругу близких людей, которых Козероги знают и которым всецело доверяют. Стоит сфокусироваться на знаках судьбы, на мелочах. Они расскажут много нового о будущем.

Водолей

В конце недели Водолеям можно смело менять обстановку, внешний вид, искать работу, новые источники дохода, хобби. Хороши будут также путешествия и новые начинания. Что бы ни произошло в их жизни, это будет иметь огромное значение для будущего, поэтому в прошлое лучше свой взор не устремлять ни под каким предлогом. В начале недели работать лучше как можно более аккуратно, потому что усилится утомляемость.

Рыбы

Рыбам предстоит решение множества задач на работе и в бизнесе. Первые три дня недели будут очень тяжелыми. Придется работать бок о бок людьми, и желательно, чтобы это были те, кого Рыбы уважают. Деньги в начале недели лучше не тратить вовсе. Исключение составляют лишь стандартные траты на еду. Также важно не обращать внимание на мнение посторонних. Дело в том, что сами Рыбы могут спасти себя от фиаско.