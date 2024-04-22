У школьников есть повод для радости - начались весенние каникулы. «Надеюсь, вы найдете время, чтобы сделать что-то классное», - написал политик Юри Ратас в социальных сетях.
ВИДЕО ⟩ «Надеюсь, вы найдете время, чтобы сделать что-то классное!» Юри Ратас необычно поздравил учащихся с началом каникул
«Дорогая молодежь!» - начал политик Юри Ратас в недавнем посте в социальных сетях.
Ратас пишет, что начались последние школьные каникулы в этом учебном году. «Надеюсь, вы найдете время, чтобы сделать что-то классное, но в то же время не забудьте повторить пройденное. Особенно это касается выпускников 9-х и 12-х классов!»
«Как говорится - удачи на собеседованиях и на вступительных экзаменах! И отличных школьных каникул!» - заключает Ратас.
В начале апреля Ратас объявил, что в этом году он также номинирован на премию издания Kroonika.
«Сегодня меня ждал довольно интересный сюрприз - я номинирован на премии за достижения в сфере развлечений издания Kroonika в категории «Инфлюэнсер года»! Очень круто! Я искренне благодарен всем, кто поддерживал меня добрыми словами и призывал делиться тем, чем я занимаюсь, в социальных сетях», - написал он.