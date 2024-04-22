ВИДЕО ⟩ «Надеюсь, вы найдете время, чтобы сделать что-то классное!» Юри Ратас необычно поздравил учащихся с началом каникул

«Дорогая молодежь!» - начал политик Юри Ратас в недавнем посте в социальных сетях.

Ратас пишет, что начались последние школьные каникулы в этом учебном году. «Надеюсь, вы найдете время, чтобы сделать что-то классное, но в то же время не забудьте повторить пройденное. Особенно это касается выпускников 9-х и 12-х классов!»

«Как говорится - удачи на собеседованиях и на вступительных экзаменах! И отличных школьных каникул!» - заключает Ратас.

В начале апреля Ратас объявил, что в этом году он также номинирован на премию издания Kroonika.

«Сегодня меня ждал довольно интересный сюрприз - я номинирован на премии за достижения в сфере развлечений издания Kroonika в категории «Инфлюэнсер года»! Очень круто! Я искренне благодарен всем, кто поддерживал меня добрыми словами и призывал делиться тем, чем я занимаюсь, в социальных сетях», - написал он.