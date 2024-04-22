ФОТО ⟩ Эстонские музыканты празднуют сахарную годовщину свадьбы: с самого начала мы чувствовали, что хотим быть одной командой

«Шесть лет назад мы сказали друг другу "да"», - пишет Анетт под снимком, опубликованном в Instagram. «У меня есть мужчина, который держит свое слово, любит, оберегает и помогает мне с каждым годом становиться все лучше и лучше», - добавляет она.

«Я могу сказать, положа руку на сердце, что я счастлива в браке. И благодарна судьбе за этого человека».

Пара взяла отпуск на время празднования знаменательного дня и провела время в отеле Radisson. «Это сахарная годовщина. Мы съели плитку Ritter Sport, чтобы отпраздновать это событие», - написала Анетт в социальной сети.

Анетт и Джошуа поженились в апреле 2018 года. Пара обручилась в октябре 2017 года.

Их первенец родился в октябре 2022 года. Мальчика назвали Джордан Арт.

В августе прошлого года, когда пара отмечала десятый год совместной жизни, Анетт написала в Instagram. «Мы обручились, поженились, создали музыкальную группу, переехали из одного города в другой, сменили работу, грустили, веселились, завели новых друзей, расстались со старыми, родили ребенка, купили дом. Но с самого начала мы чувствовали, что хотим быть одной командой. На всю жизнь».