ФОТО ⟩ Объявлены лучшие бармены Эстонии, и они будут бороться за звание лучших в странах Балтии

«World Class, глобальное и самое важное соревнование барменов, не только выявляет лучших, но и предлагает настоящую школу для мастеров коктейлей», - сказал Ристо Сяйнас, руководитель эстонского World Class и бренд-амбассадор бренда Prike, импортера напитков. По его словам, сейчас, когда региональные соревнования World Class завершились и на промежуточных соревнованиях определены пять лучших барменов Эстонии, ведется подготовка к финальным конкурсам в Таллинне 14 и 15 мая, на которых пройдут соревнования с лучшими из Латвии и Литвы. Победитель из стран Балтии поедет на финальные соревнования в Китай, Шанхай, чтобы в сентябре представлять весь регион.