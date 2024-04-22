ФОТО ⟩ «Свершилась история!» На аукцион в Таллинне выставили картину со стартовой ценой в миллион евро

В субботу в галерее Т73 состоялся аукцион, на котором была выставлена на продажу картина Льва Кропивницкого (1922-1995) по стартовой цене 1 000 000 евро. Картину не удалось продать на аукционе, но на это произведение искусства, относящееся к элите русского авангарда, нашелся претендент из-за рубежа.

«Свершилась история, планка задрана. Мы задрали планку. В Эстонии еще никогда не было работ с такой стартовой ценой», - говорит организатор аукциона Рене Куулманн, который занимается искусством со второй половины 1980-х годов и обладает обширными знаниями в этой области. Он добавляет, что русский авангард - это то, что приветствуется и на знаменитом аукционе «Сотбис».