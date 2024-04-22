ВИДЕО ⟩ Пользователи Сети заметили странную деталь на новом совместном видео Нади Дорофеевой с мужем

На видео пара держится за руки, целуется и поет хит Нади Дорофеевой и блогера Миши Лебиги «А я все плакала». В кадре влюбленные стоят на улице под дождем, однако подписчики обратили внимание на внешний вид Миши, а точнее на его штаны. Несмотря на то, что мужчина был в лаконичной черной одежде, подписчики кое-что все же заметили.