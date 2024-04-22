Певица Надя Дорофеева опубликовала новое видео в ТікТок со своим любимым мужем Мишей Кацуриным, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ Пользователи Сети заметили странную деталь на новом совместном видео Нади Дорофеевой с мужем
На видео пара держится за руки, целуется и поет хит Нади Дорофеевой и блогера Миши Лебиги «А я все плакала». В кадре влюбленные стоят на улице под дождем, однако подписчики обратили внимание на внешний вид Миши, а точнее на его штаны. Несмотря на то, что мужчина был в лаконичной черной одежде, подписчики кое-что все же заметили.
@nadyadorofeeva @Міша Кацурін ♬ А я все плакала - nadyadorofeeva
Пользователи начали активно комментировать конфуз Кацурина в Сети: «Я извинюсь, а кто-то еще обратил внимание на штаны Кацурина?»; «Не показалось...»; «То есть, у Кацурина там растет вверх тормашками?»; «Миша, убери свою волыну».
Сам возлюбленный Дорофеевой пока не комментировал этот инцидент. К слову, видео звездной пары уже просмотрело около полумиллиона подписчиков.