СМОТРИТЕ ⟩ Дочь Брюса Уиллиса впервые показала кадры с домашних родов

Дочь 35-летней Румер Уиллис празднует свой первый день рождения. Маленькой Луэтте исполняется годик. Поэтому по случаю праздника Румер посвятила дочери трогательный пост в Instagram, где нежно поздравила ее с праздником.

«О, моя маленькая нежная доченька, я не могу поверить, что тебе годик. Этот последний год с тобой был лучшим в моей жизни. Лу, я никогда не знала такой любви, как твою. Ты самая красивая, самая умная, самая веселая, милая девочка, которую я знаю. Я не могу поверить, что ты выбрала меня своей мамой. С каждым днем ты растешь и учишься больше, и ты мой лучший учитель и моя глубочайшая любовь», - написала дочь Уиллиса и Мур.

В день рождения дочери Румер впервые показала кадры со своих домашних родов. Уиллис поделилась, как Лу появилась на свет и как ее поддерживал возлюбленный, музыкант Дерек Ричард Томас.

«Спасибо, Дерек, за лучший подарок в моей жизни. Ей так повезло, что ты ее папа. Я не могу поверить, что нашей девочке год», - обратилась к возлюбленному Румер.

Румер Уиллис в день рождения своей дочери обратилась к своим сестрам - Скаут, Талуле, Мейбел и Эвелин. Она поблагодарила родных людей за то, что те стали лучшими тетушками для маленькой Лу. Также Румер обратилась к Деми Мур, Эми Хеминг и своему отцу. Она поблагодарила их за то, что они прекрасные бабушки и дедушка для ее дочери.

«Спасибо, мама, за то, что ты лучшая бабушка. Лу очень любит тебя. Скаут, Талула, Мейбел и Эвелин за то, что они лучшие тетушки, и Эмма за то, что она бонусом с моим папой лучшие бабушка и дедушка», - отметила Румер.