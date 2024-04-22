Принц Гарри «сжег мосты» с королевской семьей, – СМИ

Сын британского короля Карла III объявил США своим домом в новых документах, в которых он заявил, что его «новая страна/штат» теперь «Соединенные Штаты».

Королевский фотограф Артур Эдвардс, который снимает королевскую семью с 1977 года, высказался относительно «новой родины» принца Гарри, заявив, что решение повернуться спиной к Великобритании не произвело на Фирму впечатления.

«[Потеря] Фрогмора была очень малой частью этого, вероятно, оправданием, когда он покинул Великобританию, чтобы поселиться в Северной Америке», - считает Эдвардс.

«Подписав этот документ о том, что он теперь является резидентом США, он, вероятно, сжег свои мосты, но я живу надеждой. Мне нравилось с ним работать. Я думал, что он действительно особенный», - добавил фотограф.

Вместе с этим он считает такой поворот событий логичным, ведь жена Гарри Меган Маркл - американка. Их дети также. Семья Сассекских живет на другом континенте с 2020 года.