УМЕЮТ УКОЛОТЬ СЛОВОМ ⟩ Три самых язвительных знака Зодиака

Близнецы

Эти люди остроумны и потому часто язвительны. Близнецы, высказывая свое мнение, не хотят никого обидеть, но прямота иногда кажется чрезмерной. Они не умеют ограничивать себя в словах и мыслях, но язвят не со зла, а просто потому, что захотелось поделиться креативными мыслями. Ответную желчность переносят хорошо, не обижаясь на человека парирующего шутку.

Скорпион

Они умны и сообразительны, но иногда могут перестараться со своими колкими ремарками. Для Скорпионов нет границ, которые нельзя переходить. Порой они прибегают к такому сарказму и черному юмору, что могут довести людей до слез. Не удивляйтесь ехидству Скорпиона - это у него, можно сказать, в крови.

Козерог

Козерог скептически относится к пустым фантазиям и воздушным планам, отпуская едкие шуточки в адрес их создателя. Его желчность способна поставить противника на место без применения физической силы с помощью пары колких слов. Может быть самокритичным, но шутки в свой адрес принимает положительно, когда в хорошем настроении.