СМОТРИТЕ ⟩ Дэвид Бекхэм тонко подколол жену в ее 50-летие

17 апреля 2024 года певице и дизайнеру Виктории Бекхэм исполнилось 50 лет. По этому случаю Дэвид Бекхэм обнародовал трогательное видео с детскими снимками Виктории, а также кадры их семейной жизни.
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На одном из них была снята их свадьба в 1999 году. Певица позировала в белом платье от Веры Вонг. На другом маленькие Бруклин и Ромео поздравляли маму с днем рождения. Бекхэм также включил моменты, отражающие впечатляющую карьеру супруги от поп-звезды к дизайнеру с мировым именем. Спортсмен трогательно обратился к избраннице.
«С днем рождения, моя прекрасная жена... Приближаясь к этому дню рождения, ты должна обернуться назад и гордиться тем, чего ты достигла и что построила. Ты стала шикарной девушкой, деловой женщиной и, конечно, женой капитана сборной Англии. Но твой величайший успех - это твои дети, ты направляешь их, любишь их и учишь их... Они любят тебя без слов. Мы все очень сильно тебя любим. Хорошего тебе дня, ты заслуживаешь всего этого в свои 50. Я честен», - отметил Дэвид.
Последней фразой спортсмен не упустил возможность подшутить над супругой. В клипе, опубликованным футболистом, был также детский снимок, на котором Виктория и ее сестра Луиза позируют рядом с Роллс-Ройсом их отца.
Эпизод, связанный с этим, показали в документальном фильме 2023 «Бекхэм» для Netflix, и он стал вирусным. Тогда Виктория перед камерой заявила, что вышла из рабочей семьи, принадлежащей среднему классу.
«Я не верю своим ушам. Будь честна!», - выкрикнул футболист. «Я такая!», - ответила Виктория. Затем Дэвид несколько раз попросил ее рассказать, на каком автомобиле ее отец возил их с сестрой в школу. «Хорошо. В 80-х у моего отца был Rolls-Royce», - призналась дизайнер.