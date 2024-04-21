СМОТРИТЕ ⟩ Дэвид Бекхэм тонко подколол жену в ее 50-летие

«С днем ​​рождения, моя прекрасная жена... Приближаясь к этому дню рождения, ты должна обернуться назад и гордиться тем, чего ты достигла и что построила. Ты стала шикарной девушкой, деловой женщиной и, конечно, женой капитана сборной Англии. Но твой величайший успех - это твои дети, ты направляешь их, любишь их и учишь их... Они любят тебя без слов. Мы все очень сильно тебя любим. Хорошего тебе дня, ты заслуживаешь всего этого в свои 50. Я честен», - отметил Дэвид.