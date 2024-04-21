ВИДЕО ⟩ Зубные импланты сделали меня чудовищем: модель рассказала о своем ужасном опыте

44-летняя модель Джессика Мако из Сан-Антонио (США) пожаловалась на «агонизирующую» боль, поскольку расстройство пищевого поведения, которое она имела, когда была моложе, «уничтожило» все ее зубы. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что в апреле женщина решила поставить зубные имплантаты All-on-4, чтобы решить текущие проблемы с зубами. Речь идет о процедуре, во время которой набор из четырех зубных имплантатов заменяет «расшатанные, гнилые, отсутствующие или неспособные зубы».

Хотя врачи предупреждали ее о синяках, Джессика, не ожидала, что боль будет такой «жестокой» и синяки настолько сильными.

Уже на четвертый день после процедуры Мако опубликовала видео своего лица и заявила, что она выглядит как «монстр», и попросила других обратиться к ней, если они когда-либо имели подобную реакцию на процедуру.

Темно-фиолетовые синяки появились на ее шее и подбородке и распространились по ее лицу, с каждым часом ухудшаясь, достигнув даже ее глаз. Сейчас, когда через две недели синяки и отеки значительно уменьшились, мать троих детей все равно рекомендовала бы эту процедуру, поскольку считает, что ее сильные синяки - «уникальный» случай.

«Врачи сказали, что у меня будут синяки. На следующий день после того, как мне поставили имплантаты, мое лицо стало сильно опухшим, а затем появились синяки. Я очень испугалась. Каждый час становилось все хуже и хуже. Казалось, что на моем лице был тест Роршаха, как чернильные пятна. Я склонна к сильным синякам, но никогда раньше не испытывала ничего подобного», - рассказала о своем опыте Джессика.

Женщина добавила, что поскольку она художник, то было интересно увидеть себя в таком образе, однако с другой стороны это было ужасно, поскольку раньше она не видела подобных синяков на чьем-то лице.

«Мой совет другим, кто думает об имплантации зубов, заключается в том, что это отличный вариант, он помогает многим людям, и я точно рекомендую его, и что мой случай был просто уникальным. Я на сто процентов рекомендую операцию», - заключила Мако.